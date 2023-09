Irlanda del Nord: governo terrà summit su investimenti con 200 aziende

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito darà il benvenuto questa settimana a Belfast a 200 aziende provenienti da tutto il mondo in un summit che ha l'obiettivo di mettere in mostra l'Irlanda del Nord come destinazione di investimenti in grado di offrire un accesso unico ai mercati dell'Ue e a quelli britannici dopo la Brexit. Lo ha riferito il quotidiano "Financial Times". Dominic Johnson, sottosegretario agli Investimenti britannico, ha affermato che fondi sovrani provenienti dai Paesi del Golfo e aziende dal Giappone e dagli Stati Uniti cercano opportunità in Irlanda del Nord. Saranno presenti all'evento anche Kemi Badenoch, ministra per gli Affari e il Commercio del Regno Unito, il segretario per l'Irlanda del Nord Chris Heaton-Harris e l'inviato speciale degli Stati Uniti, Joe Kennedy III. (Rel)