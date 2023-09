Cina-Venezuela: presidente Maduro è arrivato oggi a Pechino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Arrivare in Cina è come arrivare nel futuro”, ha detto, aggiungendo che Caracas è “ansiosa di apprendere dall’esperienza di sviluppo” della metropoli cinese. Il 10 settembre, è stato invece ricevuto dal segretario del Partito comunista di Shanghai, Chen Jining, con il quale ha valutato l’andamento delle relazioni bilaterali e discusso di cooperazione in varie aree. Durante il confronto, Chen ha ribadito che Shanghai intende rafforzare la comunicazione e la cooperazione con varie imprese e istituzioni venezuelane, allo scopo di incentivare gli scambi culturali e nuovi progressi in campo tecnologico e industriale. (Cip)