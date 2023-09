Egitto: presidente Al Sisi ordina di fornire sostegno a Libia e Marocco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Egitto, Abdel Fattah al Sisi, ha ordinato di fornire ogni tipo di sostegno ai popoli fratelli di Libia e Marocco, colpiti rispettivamente negli ultimi giorni da un ciclone sub-tropicale e dal terremoto. Lo ha affermato la presidenza egiziana in un comunicato stampa. "Il presidente Al Sisi ha impartito le sue direttive al governo e alle autorità competenti affinché adottino tutte le misure necessarie per offrire sostegno ai fratelli in Libia e Marocco", si legge nella nota. “Offro le mie più sincere condoglianze ai fratelli in Libia per le vittime del ciclone che ha colpito il Paese”, ha scritto Al Sisi sui suoi profili ufficiali sui social media, aggiungendo: “Confermo la solidarietà del governo e del popolo egiziano con i nostri fratelli nel loro calvario doloroso. Auguro una pronta guarigione ai feriti e spero che questa crisi passi presto, unendoci insieme". (Cae)