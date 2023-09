Cina: capo dell’anticorruzione parteciperà a vertice allargato del G77 a Cuba

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Li Xi, esponente del politburo del Partito comunista cinese e capo delle operazioni per il contrasto della corruzione, si recherà a L’Avana dal 14 al 16 settembre per partecipare al vertice del G77 e Cina, su invito del presidente cubano Miguel Diaz-Canel Bermudez. L’organizzazione intergovernativa delle Nazioni Unite comprende attualmente 134 Paesi, perlopiù in via di sviluppo. Dal 16 al 26 settembre, Li guiderà anche una delegazione in Brasile ed Egitto. (Cip)