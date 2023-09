Russia: Putin, situazione tasso di cambio del rublo è sotto controllo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutti i fattori che influenzano il tasso di cambio del rublo sono gestibili. Lo ha affermato il presidente della Russia, Vladimir Putin, commentando nel corso della sessione plenaria del Forum economico orientale a Vladivostok l'elevato tasso di cambio del rublo. "Non penso che ci siano problemi e difficoltà che non si possano risolvere", ha detto il presidente. Putin ha valutato inoltre come "tempestiva" la decisione della Banca centrale russa di alzare il tasso chiave dall'8,5 per cento al 12 per cento. (Rum)