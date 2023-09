Montenegro-Serbia: ministro Momirovic, scambi commerciali a +17 per cento rispetto a un anno fa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'interscambio commerciale tra Serbia e Montenegro quest'anno è aumentato del 17 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Lo ha affermato il ministro del Commercio serbo Tomislav Momirovic durante l'incontro a Podgorica con il ministro dello Sviluppo economico e del Turismo del Montenegro Goran Djurovic. Momirovic ha riferito di aver aperto durante il colloquio "diversi nuovi temi legati al collegamento delle due economie", e di aver informato il collega Djurovic sui progetti che attualmente sono in corso e che collegano i due Paesi, come l'autostrada Belgrado-Podgorica-Bar, la tratta ferroviaria Belgrado-Bar e il porto di Bar. Il ministro serbo ha quindi sottolineato che a causa della guerra il Mar Nero sta perdendo la sua importanza per i trasporti e che il porto di Bar in Montenegro sta diventando "sempre più attraente". (Seb)