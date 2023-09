© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni, è finito sotto attacco “perché è comodo come alibi dare la colpa all’Europa. Anziché dare la colpa ad un facile alibi, e Gentiloni lo è perché non litiga con nessuno, chi vuole attaccare l’Europa voti per risvegliarla”. Lo ha affermato il leader di Italia viva, Matteo Renzi, ospite a “Morning news”, su Canale 5. (Rin)