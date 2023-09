Roma: Masucci (Fit Cisl), firmato accordo attuativo sicurezza porto di Civitavecchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La firma, avvenuta ieri mattina, "dell'accordo attuativo per la sicurezza nel Porto di Civitavecchia, è un passo importante, perché nulla deve essere lasciato intentato per quanto riguarda l'incolumità dei lavoratori. Per parte nostra, faremo il possibile per contribuire all'efficace attuazione del protocollo, che prevede anche il coinvolgimento della parte sindacale". Lo dichiara in una nota il segretario generale della Fit-Cisl del Lazio, Marino Masucci, all'indomani della sottoscrizione dell'intesa da parte del presidente dell'Adsp del Mar Tirreno centro settentrionale, Pino Musolino, e del Direttore regionale Inail Lazio, Domenico Princigalli. Il drammatico "incidente avvenuto lo scorso febbraio nell'hub di Civitavecchia e costato la vita a un giovane operaio - ha aggiunto -, la strage di Brandizzo, il ripetersi quotidiano di incidenti sul lavoro, devono spingerci a fare il massimo dello sforzo per evitare altre tragedie. Parallelamente alle azioni di prevenzione, formazione e monitoraggio, si deve diffondere una vera e propria cultura di educazione al rischio, a partire dalle scuole. La sicurezza non può e non deve mai essere vista come un costo o come una perdita di tempo". (Com)