Calcio: per sfida Napoli-Udinese, 258 posti ai tifosi disabili nello stadio Maradona

- Per la partita Napoli-Udinese che si giocherà allo stadio Maradona il 27 settembre saranno disponibili 258 posti per i diversamente abili. Lo ha annunciato Mariagrazia Vitelli, consigliera comunale di Napoli del Partito Democratico, a margine del tavolo di ieri pomeriggio tra amministrazione, consiglieri comunali, l'associazione Assoutenti, rappresentanti della SSC Napoli e di TicketOne. "Nel corso del confronto abbiamo sottolineato l'annoso e frustrante problema dell'acquisto dei tagliandi online - ha commentato Vitelli - la risposta dei rappresentanti di SSC Napoli e TicketOne è stata esaustiva, offrendo tutte le indicazioni e i passaggi per una procedura dedicata e semplificata. I dettagli saranno ufficializzati nei prossimi giorni e spiegati attraverso comunicazioni della stessa azienda e della SSC Napoli”. Vitelli infine ha sottolineato "l'impegno dell'amministrazione, in particolare dell'Assessore allo Sport e Pari Opportunità Emanuela Ferrante e dell’Assessore alle politiche sociali Luca Trapanese, nel venire incontro alle sacrosante sollecitazioni dei tifosi diversamente abili. Lo stadio Maradona deve essere la casa di tutti i napoletani, finalmente presto tornerà a esserlo". (Ren)