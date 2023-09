Libano-Siria: media, rinviata a fine settembre visita ministro Esteri Bou Habib a Damasco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visita del ministro degli Esteri uscente del Libano, Abdallah Bou Habib, a Damasco, per discutere del fascicolo dei rifugiati siriani, non avverrà prima della fine di settembre. Lo ha riferito oggi il quotidiano libanese “Nidaa al Watan”. Ieri, infatti, il primo ministro uscente, Najib Miqati, ha deciso di istituire una commissione ministeriale presieduta da Bou Habib, da inviare in Siria per discutere della questione, definita “una minaccia esistenziale” per il Libano dal comandante delle Forze armate libanesi, il generale Joseph Aoun. Il capo della diplomazia di Beirut, da parte sua, ha dichiarato che “contatterà le autorità siriane per concordare con loro una data per la visita”. Intanto, il prossimo venerdì Bou Habib partirà per New York, dove prenderà parte alla 78esima sessione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite e, a margine dei lavori, “potrebbe incontrare” l’omologo siriano, Faisal al Miqdad. (Lib)