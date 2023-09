Regno Unito: ex direttore Mi6, Cina è quasi nemica ma questa non è la guerra fredda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina è "quasi nemica" del Regno Unito, ma le due nazioni non sono in una guerra fredda ed è ancora possibile il commercio reciproco. È quanto ha dichiarato l'ex direttore dell’Mi6, Richard Dearlove, affermando che è possibile essere "fermi" con la Cina, ma che questa "non è una guerra fredda con Pechino". "Abbiamo economie intrecciate e interdipendenti che non erano caratteristiche dei nostri rapporti con l'Unione Sovietica durante la guerra fredda. È una situazione completamente diversa", ha spiegato Dearlove. L'ex capo dell'Mi6 ha dichiarato che il Regno Unito deve "assicurarsi che i cinesi capiscano chiaramente dove sono i limiti", sottolineando l'importanza del mantenimento del dialogo: "È necessario parlare con i nostri diciamo quasi nemici. Ed è molto meglio, credo, cercare di parlare con loro piuttosto che isolarli". (Rel)