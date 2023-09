Lavoro: Renzi, Cgil licenzia con il Jobs act? Una storia incredibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tratta di "una storia incredibile. Tutti hanno raccontato che il Jobs act dava un colpo ai diritti dei lavoratori e la Cgil ha licenziato un proprio dipendente nemmeno con il Jobs act, ma l’ha licenziato con le vecchie leggi". Lo ha detto il leader di Italia viva, Matteo Renzi, ospite a "Morning news", su Canale 5, in merito al licenziamento dello storico portavoce della Cgil, Massimo Gibelli. "Non è vero che il Jobs act ha tolto i diritti al lavoratori, li ha tolti al sindacato, alla Cgil, e questo è il motivo per cui ha fatto la battaglia", ha concluso l'ex premier. (Rin)