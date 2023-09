Napoli: riapre al pubblico il Parco Minopoli, ex Gasometro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riapre al pubblico il Parco Minopoli, ex Gasometro. L'inaugurazione si terrà venerdì 15 settembre alle ore 10:00 alla presenza del sindaco Gaetano Manfredi. I lavori di riqualificazione dell'ex sito industriale del Gasometro situato tra Viale Raffaello e Salita Cacciottoli hanno restituito alla fruizione dei cittadini un'area interdetta da più di venti anni trasformandola in un parco agricolo-didattico con orti urbani e frutteti che vedranno nella loro gestione il coinvolgimento attivo di cittadini e associazioni. I quindici ettari di area verde sono attrezzati con una trentina di orti concentrici che saranno assegnati ai cittadini, un orto - arboreto flegreo, percorsi pedonali, una cavea da circa cento posti ed aree ludiche che saranno destinate ad ospitare giochi per i più piccoli. "Il recupero del parco, sottratto grazie all'impegno dei cittadini e di alcune associazioni al tentativo speculativo di realizzare un parcheggio nel lontano 1999, rappresenta per tutti una svolta storica raggiunta grazie agli sforzi dell'Amministrazione Manfredi”, ha annunciato l'Assessore al Verde Vincenzo Santagada, che festeggia la conclusione dei lavori come "la fine di un'odissea burocratica che ha impedito alla comunità di beneficiare di questo bene". (Ren)