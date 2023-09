Ambiente: Diaco (M5s), al Trullo abbattuti 7 olmi sani nel silenzio dell'amministrazione Gualtieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In viale Ventimiglia al Trullo nell'XI Municipio "è strage di alberi: sono infatti in corso di abbattimento ben 7 olmi sani, nel totale silenzio e accondiscendenza di questa amministrazione che non dimostra alcuna cura per il verde". Così in una nota il vicepresidente della commissione Ambiente di Roma Capitale Daniele Diaco (M5s). Nella città "che dovrebbe essere la più curata e green d'Italia - si legge -, vantando anche il Regolamento del paesaggio e del verde urbano approvato dall'Amministrazione Raggi, il patrimonio arboreo viene tagliato, abbattuto e devastato come se niente fosse. Denunciamo con forza l'ennesimo scempio di cui purtroppo ci troviamo testimoni: addirittura abbiamo saputo che un'associazione ha fatto una diffida in merito ma è stata inascoltata, con tanto di contro-perizia. Insomma, l'amministrazione Gualtieri volta volontariamente le spalle ai suoi cittadini".(com)