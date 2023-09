Algeria: governo avvia piano strategico per diventare autosufficiente in settore cereali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto, lo scorso mese di agosto, l’Ufficio per i cereali dell’Algeria ha fissato un tetto massimo ai prezzi di legumi e cereali, sia all’ingrosso che al dettaglio, stabilendo un costo di riferimento per i consumatori, al fine di contrastare il fenomeno della speculazione, in sensibile aumento durante la stagione estiva. Le nuove misure adottate prevedono, inoltre, sanzioni severe ai danni degli speculatori. Contestualmente, in alcune province, le cooperative specializzate nella produzione di cereali e legumi hanno già annunciato di aver messo in atto le nuove direttive. Ad esempio, un chilogrammo di ceci costerà per i grossisti 355 dinari algerini (circa 2,37 euro), 360 dinari algerini (circa 2,41 euro) per i venditori al dettaglio e 380 dinari algerini (2,54 euro circa) per i consumatori finali. Quanto alle lenticchie (prodotto di importazione) e ai fagioli bianchi, il prezzo è stato fissato a 255 dinari algerini (1,71 euro circa) per i venditori all’ingrosso, 260 dinari algerini (1,74 euro) per i dettaglianti e 280 dinari algerini (1,87 euro) per i consumatori. Il riso, invece, costerà 135 dinari algerini all’ingrosso (circa 0,90 euro), 140 dinari al dettaglio (circa 0,94 euro) e 160 dinari (1,07 euro circa) al consumatore finale. (Ala)