Libano: ministro Esteri Bou Habib, Beirut ha mediato tra Usa e Iran per scambio prigionieri

- Il Libano ha giocato il ruolo di mediatore tra Stati Uniti e Iran per l’accordo sullo scambio di prigionieri avvenuto nei mesi scorsi. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri uscente del Libano, Abdallah Bou Habib, secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa “Nna”. Il Paese dei cedri, secondo Bou Habib, avrebbe esercitato tale ruolo “trasmettendo un messaggio dell’ambasciatore iraniano, Amani Mojtaba, all’ambasciatrice statunitense a Beirut, Dorothy Shea, sulla fine dei negoziati indiretti tra Iran e Usa riguardo i prigionieri in Iran”. In un’intervista all’emittente “Al Hurra”, Boh Habib ha parlato, inoltre, dei fondi iraniani congelati in Corea del Sud. “Gli Stati Uniti li sbloccheranno e li depositeranno nelle banche del Qatar”, ha spiegato il capo della diplomazia libanese. Quanto alla delimitazione dei confini terrestri con Israele, il ministro ha sottolineato che “la parte libanese chiede alle Nazioni Unite di definire i confini terrestri con Israele e il movimento sciita filo-iraniano Hezbollah non rifiuta di farlo”. Tuttavia, ha aggiunto, “Israele non è pronta perché ha ambizioni, mentre l’Occidente non esercita alcuna pressione su Israele, ma sul Libano”. (Lib)