Tunisia: sindacato giornalisti, dieci aggressioni contro lavoratori della stampa ad agosto

- Nel solo mese di agosto, in Tunisia, sono stati registrati dieci casi di aggressioni ai danni di giornalisti e fotografi che lavorano per la stampa. Lo si apprende da un rapporto mensile pubblicato ieri dal Sindacato nazionale dei giornalisti tunisini, secondo il quale i lavoratori colpiti e, in alcuni casi, i testimoni oculari delle aggressioni hanno denunciato simili azioni attraverso i social network e altri siti web dei media locali. Nel rapporto, pertanto, il sindacato lancia un appello alla presidenza della Repubblica di Tunisi, “a porre fine a qualsiasi ingerenza politica diretta nell’operato della televisione tunisina e a rispettare la libertà di pensiero, oltre che la libertà di stampa e l’indipendenza delle linee editoriali dalle autorità governative”. (Tut)