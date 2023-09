Salario minimo: Meloni, soluzioni siano migliorative, no a pasticci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul tema dei salari, "come ho dimostrato convocando le opposizioni, sono sempre a disposizione. Purché le soluzioni siano migliorative". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in uno stralcio del libro-intervista di Alessandro Sallusti pubblicato dal "Sole 24 Ore". "Sono contraria a fare pasticci che si ritorcono contro i lavoratori e peggiorano i conti pubblici, solo per farci politica sopra. Non si può fare finta di non capire che in una nazione nella quale c'è un'alta percentuale di contrattazione sindacale il salario minimo come lo propone l'opposizione rischia di diventare, non una tutela aggiuntiva, ma sostitutiva che potrebbe portare al ribasso i salari di molti lavoratori", ha spiegato la premier.(Rin)