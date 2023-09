Siria: esercitazioni militari della coalizione a guida Usa e delle milizie filo-iraniane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mentre erano in corso le esercitazioni della coalizione internazionale a guida statunitense nella base di Al Tanf, nel governatorato sud-orientale di Homs, le milizie legate al movimento sciita libanese filo-iraniano Hezbollah e al Corpo dei guardiani della Rivoluzione iraniana (Irgc) hanno iniziato, ieri, manovre di addestramento per mezzo di droni all’interno dell’aeroporto militare di Palmira. Lo ha riferito l’Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), organizzazione non governativa con sede a Londra, ma con una fitta rete di contatti sul campo, aggiungendo che le esercitazioni delle forze della coalizione internazionale guidata dagli Usa sono iniziate il 9 settembre scorso, simulando attacchi aerei da parte di droni contro la base statunitense di Al Tanf. (Res)