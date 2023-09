© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Teniamo la soglia di sbarramento per le elezioni Europee al 4 per cento, non tocchiamo la legge elettorale e cominciamo a dare una una mano alle famiglie". Lo ha affermato il leader di Italia viva, Matteo Renzi, ospite a "Morning news", su Canale 5. (Rin)