Iraq: autorità Regione autonoma Kurdistan iracheno incontrano ambasciatrice Usa a Baghdad

- Il primo ministro del governo regionale del Kurdistan iracheno, Masrour Barzani, il presidente della Regione autonoma, Nechirvan Barzani, e il leader curdo, Massoud Barzani, hanno incontrato ieri l’ambasciatrice Usa in Iraq, Alina Romanowski, accompagnata da una delegazione. Lo si apprende dall’emittente radiotelevisiva curda “Rudaw”, secondo la quale durante i colloqui si è discusso principalmente delle relazioni tra Baghdad ed Erbil e delle dispute sul pagamento delle quote di bilancio destinate alla Regione autonoma. Il premier Masrour Barzani, ha puntato l’attenzione sui “diritti costituzionali e finanziari della regione del Kurdistan nel quadro della legge di bilancio federale”. Alcune forze politiche, ha spiegato “cercano di trattare ingiustamente la regione”, sottolineando l’importanza di risolvere le divergenze con il governo federale, “in base alla Costituzione e attraverso il dialogo”. Analogamente, il presidente Nechirvan Barzani ha affermato l’esigenza di “mettere in atto il sistema federale in Iraq, come sancito dalla Costituzione” e di “trattare il Kurdistan come regione federata”. “Le dispute tra il governo federale e il governo regionale non sono nell’interesse del Paese”, ha aggiunto, ragion per cui, “occorre impostare un dialogo costruttivo” tra Erbil e Baghdad. Con Massoud Barzani, infine, l’ambasciatrice Usa ha discusso della situazione politica in Iraq e nella regione, inclusi i recenti scontri a Kirkuk tra curdi, turcomanni e arabi. (Irb)