Libia-Tunisia: Tunisi esprime le proprie condoglianze alle vittime del ciclone Daniel

- La Tunisia ha espresso le proprie condoglianze al “popolo fraterno” della Libia, manifestando la propria solidarietà a seguito della perdita di vite umane e degli ingenti danni materiali provocati dalle inondazioni che hanno colpito in particolare la città di Derna. Lo si legge in un comunicato diramato ieri dalla presidenza della Repubblica tunisina. Il presidente Saied, secondo lo stesso comunicato, ha autorizzato un coordinamento urgente tra le autorità tunisine e libiche, per fornire aiuti al Paese vicino. A tale scopo, Tunisi ha messo a disposizione tutte “le capacità umane e materiali”, per far fronte ai devastanti effetti del ciclone sub-tropicale Daniel e per contribuire alle operazioni di ricerca e soccorso. (Tut)