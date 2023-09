Ue: Generali Investments, Consiglio direttivo Bce si astenga da altro rialzo tassi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche se si tratterà di una decisione molto serrata, ci aspettiamo che alla fine il Consiglio direttivo della Banca centrale europea si astenga da un altro rialzo nella riunione di settembre. Detto questo, la decisione di lasciare i tassi invariati dovrebbe essere accompagnata da un’inclinazione aggressiva volta a chiarire che la scelta non deve essere interpretata come la fine del ciclo di rialzi ma piuttosto come una pausa e che ulteriori misure di inasprimento potrebbero essere riprese in qualsiasi momento, se necessario. È quanto emerge da un’analisi di Martin Wolburg, Senior Economist di Generali Investments. La riunione della Bce di giovedì – sottolinea – avrà luogo in un momento che registra segnali fortemente divergenti. Da un lato, le misure circa le aspettative di inflazione rimangono ostinatamente elevate e la crescita dei salari superiore al 4 per cento su base annua non ha precedenti nella storia della moneta unica. Ciò implica chiaramente minacce per la stabilità dei prezzi a medio termine e quindi un inasprimento delle politiche in corso. D’altro canto – aggiunge Wolburg – gli ultimi dati sull’attività economica, come l’indice Pmi, e la revisione in negativo della crescita del secondo trimestre hanno sorpreso al ribasso e spingeranno la Bce a rivedere drasticamente le sue prospettive generali ottimistiche di crescita. Le misure proprietarie della Bce circa l’inflazione sottostante hanno cambiato direzione, così come l’inflazione Ppi. Le azioni politiche introdotte in passato continuano inoltre a sprigionarsi sull’economia e, secondo uno studio della Bce, continueranno a farlo nel 2024 con una portata quasi invariata. (Rin)