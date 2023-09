Napoli: trasporti, corse bus a supporto di due linee della Circumvesuviana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda dei trasporti regionali in Campania, Eav, istituisce corse dei bus supplementari per supportare alcune linee della Circumvesuviana. Il servizio parte domani 13 settembre e si aggiunge alle pre-esistenti corse ferroviarie. “Saranno istituite nuove corse automobilistiche da Napoli a S.Giorgio via Cdn (e viceversa) e da Napoli a Pomigliano (e viceversa) a supporto dei servizi ferroviari, che saranno effettuate tutti i giorni”, si legge in una notta di Eav. Le corse prevedono: una corsa da Napoli a S.Giorgio a Cremano via Centro direzionale con partenza alle ore 05:30; una corsa da S.Giorgio a Cremano a Napoli via Centro direzionale con partenza alle ore 06:34; una corsa da Napoli a Pomigliano con partenza alle ore 05:20; 1 corsa da Pomigliano a Napoli con partenza alle ore 6:25. (Ren)