Romania: Iohannis, Consiglio supremo di Difesa si occuperò di consumo droghe tra i giovani

- Il problema del consumo di stupefacenti tra i giovani in Romania sarà inserito nell'ordine del giorno della prossima riunione del Consiglio supremo di Difesa. Lo ha annunciato il presidente romeno Klaus Iohannis a Bucarest all'apertura del nuovo anno scolastico preuniversitario. Il presidente ha sottolineato che questo fenomeno rappresenta una seria sfida alla sicurezza nazionale. Iohannis ha inoltre affermato che continuerà a sostenere l'aumento degli stipendi degli insegnanti a partire dal 1 gennaio 2024, assicurando che presterà attenzione affinché gli impegni presi dal governo quest'estate diventino realtà. Il nuovo anno scolastico è iniziato oggi in Romania per circa 3 milioni di allievi e bambini in età prescolare. (Rob)