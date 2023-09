Infrastrutture: consigliere presidente Egitto, Corridoio Imec non avrà effetti su transito Suez

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’iniziativa del Corridoio economico India-Medio Oriente-Europa (Imec), lanciata in occasione del vertice del G20 di Nuova Delhi, in India, non avrà effetti sul transito nel Canale di Suez in Egitto. Lo ha affermato il consigliere presidenziale del Canale di Suez, l'ammiraglio Mohab Mamish, che ha sminuito l'impatto di tale corridoio sul Canale di Suez. "Il corridoio è multimodale in quanto comprende il trasporto di merci via mare, terra e ferrovia, in un'operazione molto costosa che non può essere paragonata al Canale di Suez", ha detto Mamish in un programma televisivo ieri sera, aggiungendo che "questo non avrà alcun impatto sul transito nel Canale di Suez, in particolare dopo il raddoppio del canale nel 2015.” "Non c'è alternativa al Canale di Suez, perché è la via d'acqua più veloce per il trasporto marittimo, poiché la traversata tra il Mediterraneo e il Mar Rosso richiede solo 11 ore attraverso il Canale di Suez", ha affermato. Tuttavia, Mamish ha detto: "Dobbiamo essere preparati per qualsiasi competitività. Siamo in grado di competere in modo adeguato".(Cae)