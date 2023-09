Indo-Pacifico: comandante Marines Usa, deterrenza Cina nostra priorità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Corpo dei marine degli Stati Uniti considera la deterrenza della Cina il proprio "focus primario", e intende assicurarsi che un eventuale conflitto nell'Indo-Pacifico "non si propaghi" sino al Giappone. Lo ha dichiarato nel corso di una intervista concessa ai media giapponesi il generale Eric Smith, nominato per la carica di comandante in capo dei Marines. Il generale ha avvertito che le capacità missilistiche di Pechino rappresentano ora una minaccia "significativa" e "reale". Smith ha fatto il punto della riorganizzazione delle forze anfibie statunitensi in Giappone, che culminerà nella costituzione di "reggimenti litoranei" per la difesa dei territori insulari remoti dell'arcipelago. Ciascun reggimento, composto di 1.800-2.000 uomini, disporrà di "capacità avanzate di lettura del dominio marittimo", che consentirà di vigilare più efficacemente sulle potenziali minacce nelle acque attorno al Paese. Il "reggimento litoraneo" disporrà anche si sistemi missilistici a lungo raggio, e della capacità di schierarsi rapidamente negli arcipelaghi più remoti e isolati del Mar Cinese Orientale e Meridionale. La prima unità combinata di questo genere è stata istituita dai Marine nelle Hawaii soltanto lo scorso anno, e nei prossimo due anni la valutazione delle sue attività consentirà di "apprendere e apportare piccoli interventi correttivi", ha spiegato Smith. L'obiettivo è si arrivare alla piena riorganizzazione in Giappone sulla base del medesimo modello nel 2025, per essere pronti ad affrontare una eventuale crisi militare a Taiwan. Il generale ha però sottolineato che il compito dei Marines nell'Indo-Pacifico è di "prevenire l'insorgenza di un conflitto", specialmente "un conflitto che possa propagarsi in Giappone, dal momento che con questo Paese abbiamo un trattato di difesa reciproca che prendiamo con la massima serietà". (Git)