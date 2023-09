Giappone-Filippine: rinnovabili, Kawasaki e Aboitiz svilupperanno modello per Paesi emergenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il conglomerato industriale giapponese Kawasaki Heavy Industries e quello delle Filippine, Aboitiz, collaboreranno alla realizzazione di un modello di sfruttamento delle energie rinnovabili che risponda alle esigenze dei Paesi in via di sviluppo, offrendo energia elettrica con affidabilità pari a quella offerta da risorse come il carbone e il gas naturale. Lo riferisce il quotidiano "Nikkei", secondo cui le due compagnie hanno scelto di eleggere le Filippine a sito per il collaudo della nuova tecnologia, in considerazione degli ambiziosi piani di Manila per riservare il 50 per cento del mix energetico nazionale alle rinnovabili entro il 2040. Kawasaki e Aboitiz stanno già lavorando alla realizzazione di un sito di ricerca e sviluppo nei pressi dell'Università di De La Salle, nella provincia di Laguna: una tra le istituzioni accademiche più prestigiose delle Filippine. Già entro la fine di quest'anno il nuovo sito dovrebbe ospitare un collaudo della tecnologia del generatore sincrono virtuale (Vsg). L'intero progetto poggia su un memorandum firmato dal presidente delle Filippine Ferdinand Marcos Jr. durante una visita in Giappone lo scorso febbraio. (Fim)