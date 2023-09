Usa: Covid, autorità federali autorizzano nuovi vaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Agenzia statunitense per l’alimentazione e il farmaco (Fda) ha autorizzato le versioni aggiornate dei vaccini contro il Covid-19 sviluppate dalle compagnie farmaceutiche Pfizer e Moderna. Lo riferisce il quotidiano "New York Times", secondo cui la distribuzione dei nuovi vaccini negli Stati Uniti dovrebbe iniziare entro la fine di questa settimana. I nuovi sieri sono stati aggiornati per contrastare la variante più recente, denominata Xbb.1.5, ma secondo i produttori dovrebbero essere efficaci anche contro altri ceppi. L'approvazione dei nuovi farmaci giunge mentre gli Usa si preparano all'aumento dei contagi legato alla ordinaria stagione influenzale. (Was)