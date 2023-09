Libano: Onu, favorevoli a inchiesta internazionale su esplosione al porto di Beirut

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Turk, si è dichiarato favorevole all’apertura di un’inchiesta internazionale sull’esplosione del 4 agosto 2020 al porto di Beirut, in Libano. Lo si apprende dal quotidiano libanese “L’Orient le Jour”. Turk ha inoltre espresso il proprio rammarico per il fatto che finora “in Libano, tre annni dopo l’esplosione di Beirut, che ha causato la morte di oltre 200 persone e il ferimento di altre 7.000, di cui più di 1.000 bambini, non sia stata individuata alcuna responsabilità” sull’accaduto. “Al contrario, molte preoccupazioni sono emerse preoccupazioni riguardo le interferenze nelle indagini, in un contesto di grave crisi economica e sociale e di debolezza istituzionale. Potrebbe essere il momento di prendere in considerazione una missione internazionale per determinare l’accaduto e indagare sulle violazioni dei diritti umani legate a quella tragedia”. Alle sue parole ha risposto Samir Geagea, capo del partito Forze libanesi (Fl), sottolineando l’importanza di istituire una commissione internazionale. “La ricerca della verità in Libano è ostacolata dall’influenza continua di Hezbollah (movimento sciita libanese filo-iraniano, ndr) sulloStato, che compromette la ricerca della giustizia”, ha aggiunto Geagea. (Lib)