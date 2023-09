Ue: Gentiloni ottimista sulla riforma del Patto di stabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commissario europeo agli Affari economici e monetari, Paolo Gentiloni, ha manifestato ottimismo in merito alla riforma del Patto di stabilità e crescita dell'Ue. Intervistato dai quotidiani “Handelsblatt” e “Les Echos”. l'esponente del Partito democratico (Pd) ha affermato che “alcuni Paesi” dell'Unione europea vogliono regole sul debito “più severe”, mentre altri puntano su “più flessibilità al fine di sostenere l'economia in una fase di recessione”. L'ex presidente del Consiglio ha aggiunto: “Le differenze sono così grandi che non possiamo superarle? Io non credo”. Inoltre, gli Stati membri e la Commissione europea “concordano sul fatto che un ritorno alle vecchie regole” di Maastricht sarebbe “sub-ottimale”. Secondo Gentiloni, ci si deve chiedere se il Patto di stabilità e crescita nella sua forma originaria sia stato in grado di ridurre l'onere del debito e sostenere la crescita. “Sfortunatamente”, ha osservato il commissario europeo agli Affari economici e monetari, “negli ultimi anni abbiamo assistito a livelli di disavanzo in aumento e bassi tassi di crescita”. Gentiloni ha, infine evidenziato che questo è un fatto, non un'opinione: pertanto, tutti cercano di trovare una soluzione” per la riforma della normativa dell'Ue in materia di debito e deficit. (Geb)