Usa: Biden commemora gli attentati dell'11 settembre in Alaska, critiche dai Repubblicani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha commemorato ieri gli attentati dell'11 settembre 2001 sostando in una base militare ad Anchorage, in Alaska, dove ha fatto tappa di ritorno dal vertice del G20 a Nuova Delhi e dalla successiva visita ufficiale in Vietnam. "Mi unisco a voi in questo giorno solenne per rinnovare il nostro sacro impegno a non dimenticare mai", ha detto il presidente rivolgendosi al personale in divisa, ricordando poi di essere stato personalmente a "Ground zero" il giorno dopo gli attentati alle Torri gemelle di New York. Biden è stato criticato da diversi esponenti del Partito repubblicano, che hanno contestato la sua decisione di non partecipare alle cerimonie commemorativa a New York o al Pentagono. Il presidente ha replicato affermando che i viaggi da cui è appena rientrato "sono una parte essenziale del lavoro per assicurarci che gli Stati Uniti siano fiancheggiati dalla più vasta gamma di alleati e partner (...) e dissuadere ogni minaccia alla nostra sicurezza". (Was)