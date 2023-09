Ue: Gentiloni, temo emergenza sociale a causa dell'aumento dei tassi ipotecari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commissario europeo agli Affari economici e monetari, Paolo Gentiloni, ha dichiarato di temere “un'emergenza sociale” nell'Ue a causa dell'aumento dei tassi ipotecari. Intervistato dai quotidiani “Handelsblatt” e “Les Echos”, l'esponente del Partito democratico (Pd) ha aggiunto che tale rischio sussiste soprattutto per Stati membri come la Spagna, dove numerosi acquirenti di immobili hanno contratto prestiti con tassi di interesse variabili. Per sostenere l'economia dell'Ue, l'ex presidente del Consiglio si è espresso a favore di “progetti comuni di investimento europei”. Inoltre, deve essere discussa l’emissione di nuovi titoli di debito dell'Unione europea. Gentiloni ha poi manifestato scetticismo in merito all'introduzione nell'Ue di un prezzo agevolato per l'elettricità a uso industriale. Al riguardo, il commissario europeo agli Affari economici e monetari ha evidenziato: “Sottovaluteremmo il problema per la nostra competitività, se credessimo che i sussidi nazionali siano la soluzione”. È, invece, necessario “un mix di misure nazionali ed europee congiunte”. Secondo Gentiloni, “se aumentiamo le differenze economiche tra gli Stati dell'Ue, non aiuteremo le economie di Germania, Italia, Paesi Bassi o Francia. Non faremmo altro che approfondire le divisioni pericolose per il futuro dell’Unione europea”. (Geb)