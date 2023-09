Baltico: Estonia e Lettonia aderiscono all'Iniziativa per lo scudo aereo europeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Estonia e Lettonia hanno aderito all'Iniziativa per lo scudo aereo europeo (Essi) che, guidata dalla Germania, vede la partecipazione di questo Paese con Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Finlandia, Lituania, Norvegia, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Svezia, Svizzera e Ungheria. La relativa dichiarazione d'intenti è stata conclusa ieri dai ministri della Difesa dei due Stati baltici, l'estone Hanno Pevkur e la lettone Inara Murniece, presso la sede del gruppo per la difesa tedesco Diehl a Roethenbach in Baviera. Alla cerimonia ha preso parte il ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius. Gli esponenti dei governi di Tallinn e Riga hanno comunicato che i rispettivi Stati acquisteranno da questa azienda sistemi per la difesa aerea Iris-T. Tali armamenti dovrebbero essere pronti per l'uso da parte delle Forze armate di Estonia e Lettonia nel 2025. Per ora, non è noto quante unità verranno acquisite dai due Paesi. Secondo Pevkur, si è trattato di “un momento storico” non soltanto per l’Estonia, la Lettonia e la Germania, ma per la sicurezza di tutta l'Europa. Pevkur ha aggiunto che l'acquisto degli Iris-T è nettamente il più grande investimento nella difesa aerea nella storia del suo Paese. Il volume dell'ordine per Diehl dovrebbe essere di circa un miliardo di euro. (segue) (Geb)