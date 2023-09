Baltico: Estonia e Lettonia aderiscono all'Iniziativa per lo scudo aereo europeo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, la commessa renderebbe la Germania “il principale partner dell'Estonia nel settore degli armamenti, davanti agli Stati Uniti”. Intanto, la Germania acquisterà sei esemplari di Iris-T per 950 milioni di euro. Le prime unità dovrebbero entrare in servizio nelle Forze armate tedesche (Bundeswehr) nella metà del prossimo anno. Inoltre, la Germania ha già fornito due sistemi Iris-T all'Ucraina impegnata a respingere l'invasione russa e gliene fornirà in futuro altre sei. L’obiettivo dell'Essi è acquisire e gestire in maniera congiunta sistemi d’arma che possano essere utilizzati per combattere droni, missili da crociera e balistici intercontinentali nonché aerei a diverse altitudini. Oltre agli Iris-T si tratta di Patriot e Arrow 3 a cui potrebbero aggiungersi i Samp-T. (Geb)