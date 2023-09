Ucraina: Usa verso l'invio di missili a lungo raggio con testate a grappolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden è vicina ad approvare la fornitura all'Ucraina di missili balistici e razzi a lungo raggio armati con testate a grappolo, nel tentativo di sostenere la difficile offensiva delle forze di Kiev nel sud del Paese occupato dalla Russia. Lo hanno confermato quattro funzionari statunitensi anonimi citati dalla stampa Usa. Negli ultimi mesi Washington ha progressivamente intensificato il livello del confronto con la Russia, approvando l'invio a Kiev di munizioni d'artiglieria a grappolo, la fornitura di cacciabombardieri F-16 e da ultimo la consegna di munizioni all'uranio impoverito. Secondo i funzionari, gli Usa potrebbero inviare a breve anche missili balistici da teatro Army Tactical Missile System (Atacms) per i lanciarazzi multipli Himars: si tratta di proiettili della gittata di ben 306 chilometri, che Washington aveva sinora negato a Kiev paventando un loro utilizzo contro obiettivi sul territorio della Russia, e in considerazione delle scorte limitate a disposizione delle forze armate Usa. Washington sta valutando anche l'invio a Kiev di razzi Gmlrs della gittata di 72 chilometri; entrambe le tipologie di proiettili verrebbero armate con testate a grappolo, in grado di disseminare submunizioni esplosive su una vasta area: si tratta di una tipologia di arma particolarmente efficace contro le concentrazioni di fanteria, ma vietato da decine di Paesi in considerazione dei rischi collaterali per la popolazione civile, data la propensione di alcune delle submunizioni a rimanere inesplose. Secondo la fonte, la decisione di inviare le due tipologie di proiettili a lungo raggio non è ancora definitiva, ma se confermata potrebbe fornire a Kiev un mezzo efficace per colpire le retrovie e gli snodi logistici delle forze armate russe. (Was)