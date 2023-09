Russia-Laos: il presidente Sisoulith potrebbe visitare Mosca a ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Laos, Thongloun Sisoulith, potrebbe recarsi in visita ufficiale in Russia ad ottobre. Lo ha anticipato oggi il presidente russo Vladimir Putin, a margine di un incontro con il vicepresidente laotiano Pany Yathotou. "Ti chiedo di trasmettere i nostri saluti più calorosi al presidente del Laos. Speriamo di vederlo in Russia, a mio parere, nel mese di ottobre", ha dichiarato Putin rivolgendosi al vicepresidente. Putin ha aggiunto che esistono i presupposti per un rafforzamento delle relazioni bilaterali, incluse quelle militari. (Rum)