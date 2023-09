Laos: presidente Thongloun Sisoulith parteciperà a vertice G77 e Cina a Cuba

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Laos, Thongloun Sisoulith, si recherà in visita di Stato a Cuba, su invito dell’omologo Miguel Diaz-Canel Bermudez, per partecipare al vertice dei leader del G77 e Cina in programma da oggi al 16 settembre. Lo rende noto il ministero degli Esteri laotiano, aggiungendo che la visita punta a rafforzare la cooperazione bilaterale e tra Paesi in via di sviluppo nella scienza, nella tecnologia e nell’innovazione. (Fim)