Imprese: “Handelsblatt”, il governo tedesco entrerà in Tkms con una quota di minoranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Germania entrerà in Thyssenkrupp Marine Systems (Tkms), acquisendo una quota di minoranza nel comparto navale per la difesa del conglomerato industriale tedesco Thyssenkrupp. È quanto il quotidiano “Handelsblatt” afferma di aver appreso da “diverse fonti informate” dell'operazione. Da tempo, Thyssenkrupp intende cedere Tkms. Ora, un investitore finanziario dovrebbe rilevare una quota di maggioranza nell'azienda, mentre l'esecutivo federale acquisterebbe una partecipazione minoritaria. A sua volta, Thyssenkrupp intenderebbe rimanere nella sua divisione che produce navi da guerra e sottomarini, ma soltanto con una quota di minoranza. L'ingresso dell'investitore finanziario è inteso come “una soluzione temporanea”. In futuro, sono possibili per Tkms un'offerta pubblica inziiale e una fusione con Luerssen, società di cantieristica navale con sede a Brema. Secondo “Handelsblatt”, il fondo di investimento statunitense Carlyle è considerato “il più probabile acquirente della quota di maggioranza” in Tkms. Tuttavia, Thyssenkrupp ha tenuto colloqui anche con le società per gli investimenti Kkr (Usa), Advent (Usa) e Triton (Germania-Svezia). (segue) (Geb)