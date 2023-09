Imprese: “Handelsblatt”, il governo tedesco entrerà in Tkms con una quota di minoranza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mentre i contatti con gli investitori finanziari sono in corso,Thyssen-Krupp avrebbe negoziato con il governo federale i principi fondamentali per l'ingresso dello Stato tedesco in Tkms. Si tratterebbe di una quota “pari o superiore al 20 per cento”, acquisita attraverso l'Istituto di credito per la ricostruzione (Kfw), la banca statale della Germania. Tuttavia, le decisioni definitive non sono ancora state assunte. Dalle parti coinvolte non sono giunti commenti in merito alle indiscrezioni di “Handelsblatt”. Nella giornata di oggi, i ministri della Difesa di Germania e Norvegia, Boris Pistorius e Bjoern Arild Gram, visiteranno la sede centrale di Tkms a Kiel, accompagnati dall'amministratore delegato della società Oliver Burkhard e da quello di Thyssenkrupp, Miguel Angel Lopez Borrego. La visita segna l'avvio ufficiale della produzione dei sottomarini 212CD, con Germania e Norvegia che acquisteranno da Tkms sei unità in totale. Con un valore di 5,5 miliardi di euro, i due ordini sono i più grandi che l'azienda abbia mai ricevuto. (Geb)