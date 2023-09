Cile: Boric ringrazia Sanchez per ritiro Gran Croce al merito militare conferita a Pinochet

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica del Cile, Gabriel Boric, ha ringraziato il presidente del governo spagnolo uscente, Pedro Sanchez, per aver ritirato la Gran Croce al merito militare che la Spagna aveva conferito al dittatore cileno Augusto Pinochet nel 1975, da parte di Francisco Franco. "Grazie, Presidente Sanchez. Per la memoria e la giustizia, ma soprattutto per il futuro, affinché non si ripeta mai più", ha dichiarato Boric su "X". Ieri, il leader socialista spagnolo aveva annunciato in un messaggio sui social in occasione di 50 anni del colpo di Stato di Pinochet che oggi il Consiglio dei ministri avrebbe ritirato l'onorificenza per "riparare un'ingiustizia storica", in quanto la democrazia cilena fu vittima di un "attacco brutale che scosse il mondo". In questo modo, la Spagna segue le orme del governo argentino, il cui presidente, Alberto Fernandez, ha annunciato di aver ordinato il ritiro dell'Ordine al merito e dell'Ordine del Liberatore San Martin assegnati ad Augusto Pinochet. (Spm)