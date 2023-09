Governo: "Les Echos", Italia esita tra liberalismo e statalismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia esita tra liberalismo e statalismo. Lo scrive il quotidiano "Les Echos", spiegando che il presidente del Consiglio Giorgia Meloni "deve scegliere tra la linea economica interventista adottata in questi ultimi mesi e il rilancio delle privatizzazioni". L'Italia "non sarà più in pole position nella corsa alla crescita" in Europa, scrive il principale quotidiano economico della Francia, ricordando che nel secondo trimestre del 2023 il Pil è sceso dello 0,4 per cento rispetto ai tre mesi precedenti. "Les Echos" sottolinea inoltre che "la sfiducia regna dall'ultima vera ondata di privatizzazioni che risale alla fine degli anni novanta. (Frp)