Sardegna: l'Isola "dimenticata" nel nuovo tabellone del Risiko, proteste degli appassionati sardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Sardegna è una terra dimenticata dalle mappe? Sembrerebbe di sì, grazie a un clamoroso errore nella nuova edizione di uno dei giochi di strategia più amati in Italia, il Risiko, nel quale non figura proprio la Sardegna. Il Risiko, noto per i suoi dadi, i carri armati colorati e le sfide strategiche, è un'icona del gioco da tavolo. La nuova edizione, scatola quadrata, colori più vivaci grafica rinnovata presenta degli errori che hanno sucscitato proteste e non solo in Sardegna. In particolare, il problema riguarda la rappresentazione degli Stati Uniti all'interno del gioco. Nella nuova edizione del Risiko, i confini dell'America centrale sono stati erroneamente tracciati, causando un'alterazione significativa rispetto alle versioni precedenti. Gli Stati Uniti orientali non confinano più con l'America centrale come dovrebbero. (segue) (Rsc)