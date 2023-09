Sardegna: l'Isola "dimenticata" nel nuovo tabellone del Risiko, proteste degli appassionati sardi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo errore ha suscitato non solo perplessità tra i giocatori, ma ha portato alla luce ulteriori incongruenze riguardanti le regole di gioco e i confini tra gli Stati. Tuttavia, l'errore più sorprendente riguarda la Sardegna. Gli appassionati del Risiko sardi hanno immediatamente notato la sua assenza nel rinnovato tabellone di gioco. Mentre la Sicilia è presente e contrassegnata dai consueti colori tra il fucsia e il viola, della Sardegna non c'è traccia. Questo errore ha scatenato l'indignazione tra i giocatori sardi, molti dei quali sono membri del Risiko Club Cagliari, un'organizzazione che organizza tornei regionali e partecipa ai campionati nazionali. Curiosamente, circa 20 anni fa, fu proprio il Club del Risiko Cagliari a segnalare all'editore dell'epoca l'assenza della Sardegna dal tabellone del gioco. L'errore venne corretto prima nella versione digitale e poi in tutte le edizioni stampate successivamente. Ora, con il nuovo restyling del gioco, si è verificata la stessa clamorosa dimenticanza. Il Club Cagliaritano del Risiko si appresta nuovamente a far sentire la sua voce per ottenere la correzione dell'errore e riportare la Sardegna nel gioco. (Rsc)