Usa-Iran: Senato in fibrillazione per possibile accorso su scongelamento fondi Teheran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della commissione Relazioni estere del Senato federale Usa, Bob Menendez, ha espresso preoccupazione per le indiscrezioni di stampa circolate ieri, secondo cui l'amministrazione Biden avrebbe raggiunto un accordo per lo scongelamento di fondi iraniani pari a sei miliardi di dollari in cambio della liberazione di cinque cittadini statunitensi detenuti in Iran. Menendez, esponente del Partito democratico, ha dichiarato che "una delle preoccupazioni" legate ai negoziati per il rilascio dei cittadini statunitensi detenuti in Paesi avversari degli Stati Uniti sia la possibile incentivazione di questi Paesi a "prendere più americani in ostaggio in futuro". "Questo è un esempio di come (...) si debba mettere bene in chiaro coi cittadini statunitensi che non possono viaggiare in certe parti del mondo dove c'è la possibilità che possano essere presi in ostaggio. Non vogliamo trovarci a fronteggiare costantemente le medesime circostanze". (segue) (Was)