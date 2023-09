Cina-Usa: Pechino, cittadino Usa condannato all'ergastolo era spia decorata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- John Shing-wan Leung, il 78enne residente ad Hong Kong che lo scorso maggio è stato condannato all'ergastolo dalle autorità cinesi con l'accusa di spionaggio, era una spia decorata che lavorava per le agenzie d'intelligence degli Stati Uniti da più di tre decenni. Lo ha affermato tramite un messaggio sui social media il ministero della Sicurezza di Stato cinese, fornendo per la prima volta dettagli in merito alle accuse contestate all'uomo arrestato ad aprile 2021. Secondo le autorità di Pechino, Leung era stato reclutato dalle agenzie d'intelligence statunitensi nel 1989, e negli anni successivi aveva ricevuto una "medaglia al merito" per il gran quantitativo di informazioni riservate raccolto. Il ministero della Sicurezza di Stato ha accusato Leung di aver spiato per anni diplomatici e funzionari cinesi in visita negli Stati Uniti, attirandoli in alberghi posti sotto sorveglianza o in cosiddette "trappole di miele" (adescamenti) per poi carpire loro informazioni. Nelle scorse settimane Pechino ha annunciato l'arresto di due suoi cittadini che sarebbero stati reclutati come informatori dall'intelligence Usa durante soggiorni di lavoro e studio in Italia e Giappone. (Cip)