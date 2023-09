Oman-Arabia Saudita: principe ereditario Mohammed bin Salman in visita ufficiale a Mascate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il principe ereditario dell’Arabia Saudita, Mohammed bin Salman al Saud, è giunto ieri sera a Mascate per una “visita privata” nel Sultanato dell’Oman. Lo hanno reso noto le agenzie di stampa omanita “Ona” e saudita “Spa”. Durante la visita, Mohammed bin Salman, di ritorno dall’India, incontrerà il sultano e primo ministro dell’Oman, Haitham bin Tariq al Said. Lo scorso 7 settembre, il Fondo saudita per lo sviluppo (Sfd) aveva siglato un accordo di cooperazione finanziaria con la Oman Development Bank, dal valore di 53,33 milioni di dollari, nel quadro del programma di sostegno da 150 milioni di dollari dello Sfd, elaborato dal governo saudita a beneficio del Sultanato. L’obiettivo è contribuire alla crescita economica dell’Oman, sostenendo le iniziative della Oman Development Bank a sostegno delle piccole e medie imprese locali. (Res)