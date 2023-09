Arabia Saudita-Marocco: condoglianze del principe ereditario bin Salman al re del Marocco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il principe ereditario dell’Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, ha espresso ieri le proprie condoglianze al re del Marocco, Mohammed VI, per le vittime del devastante terremoto che ha colpito il Paese. Lo ha riferito l’agenzia di stampa saudita “Spa”. Durante la conversazione telefonica tenuta ieri con Mohammed VI, Mohammed bin Salman ha ribadito “l’incrollabile solidarietà con il Marocco e con il suo popolo”, annunciando di aver “impartito istruzioni alle autorità saudite competenti di fornire prontamente il soccorso e l’assistenza umanitaria necessari per contribuire ad attenuare l’impatto del tragico evento”. Da parte sua, il sovrano marocchino ha espresso la propria gratitudine e il proprio apprezzamento per “la posizione di sostegno dell’Arabia Saudita e i sentimenti di fratellanza e compassione dimostrati in questo momento cruciale”. (Res)