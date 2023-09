Usa: Camera, democratici chiedono a Biden di velocizzare emissione di permessi per richiedenti asilo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I democratici alla Camera dei rappresentanti hanno chiesto alla Casa Bianca di utilizzare il proprio potere esecutivo per prendere provvedimenti tesi a velocizzare l’emissione di permessi di lavoro per i migranti e i richiedenti asilo che si trovano negli Stati Uniti, alla luce del crescente numero di arrivi al confine con il Messico. In una lettera firmata da 103 deputati, i democratici hanno proposto alcune possibili misure per consentire ai richiedenti asilo e ai migranti che non hanno documenti di lavorare legalmente nel Paese. Le proposte, inoltre, sono tese ad aiutare i migranti senza documenti a fare richiesta per ottenere il permesso di soggiorno. “Chiediamo all’amministrazione Biden di utilizzare tutti gli strumenti che ha a disposizione per aiutare i migranti senza documenti e i richiedenti asilo ad ottenere un permesso per lavorare legalmente negli Stati Uniti, sostenendo la propria famiglia e contribuendo alla crescita economica del Paese”, si legge nella lettera. (Was)