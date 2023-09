Marocco: vice console onoraria di Agadir a “Nova”, famiglia bloccata sull’Atlante sta rientrando

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La famiglia italiana che era rimasta bloccata sull’Atlante a causa del terremoto che ha colpito il Marocco “sta bene” e “sta rientrando” verso Aagadir. Lo ha confermato la vice console onoraria italiana di Agadir, Antonella Bertoncello, ad “Agenzia Nova”. “Hanno aperto la frana che li bloccava circa tre ore fa, e circa un’ora dopo sono riusciti a passare, perché chiaramente avevano precedenza le ambulanze. Sono dietro di noi e li stiamo portando verso Agadir, dove domani riprenderanno la strada per Fes. Lì hanno il volo di rientro il 14 settembre”, ha spiegato Bertoncello. Le condizioni di salute sono buone, “è andato tutto bene, erano in un posto sicuro”, ha aggiunto la vice console onoraria. “Non potevano però rimanere in quelle condizioni in eterno, e questa mattina hanno preso la decisione di oltrepassare la prima frana. Poi però di erano trovati davanti alla seconda, che è stata aperta solo stasera. Alla fine è andato tutto bene”, ha concluso Bertoncello.(Res)